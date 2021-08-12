Епископ: если кажется, что цель недостижима, нужно искать более эффективные пути ее достижения

В Международный день молодежи, который по инициативе ООН отмечается 12 августа, генеральный секретарь Конференции католических епископов Беларуси (ККЕБ), епископ Гродненской диоцезии Иосиф Станевский обратился к молодежи со словами о дороге к счастливой жизни. Текст обращения опубликован на портале Римско-католического костела в Беларуси.





Станевский напомнил, что апостол Павел в послании к римлянам призвал «радостно следовать за Христом как одна семья детей, сплоченных «Духом усыновления», независимо от наших взглядов и национальностей».

«Поэтому сегодня, как и две тысячи лет назад, мы спрашиваем Иисуса словами юноши: «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» — отметил он.

«Дорогая молодежь, жизнь — это дорога, — подчеркнул епископ Станевский. — Каждый новый день — это еще один шаг в направлении познания и реализации ваших замыслов и мечтаний. Как идти, чтобы не ошибиться и не жалеть?.. Иногда нам может казаться, что все наши усилия были напрасны, а цель, к которой мы стремимся, недостижима. Однако важно помнить, что не цель нужно менять или отказываться от нее, но искать новые, более эффективные пути ее достижения. Это неважно, что движение происходит медленно: не останавливайся, шагай вперед. Это главное — шагать».

«Говорят, что есть три дороги: дорога размышления, которая является наиболее благородной. Дорога подражания, которую считают самой простой. И, наконец, дорога опыта, которая является мученической, ведь человек учится на своих ошибках. Мои дорогие молодые друзья! Какую дорогу выбираете вы?» — обратился к молодежи иерарх.

Генеральный секретарь ККЕБ пожелал молодежи «шагать по жизни дорогой Евангелия» и отметил, что «Благая Весть Иисуса Христа всегда молода, нова». Он посоветовал не искать и не требовать от костела «модного, современного Евангелия», а принять «истинное, всегда актуальное».

«Как писали юноши в одном хорошем фильме, счастье — это когда тебя понимают. Добавлю, что великое счастье — это когда тебя любят. Настоящее счастье — когда любишь ты сам. Возлюбите Иисуса с его Благой Вестью о любви Бога к каждому человеку», — подчеркнул епископ Станевский.