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До 4,5 года колонии. В Бресте огласили приговор третьей группе обвиняемых в массовых беспорядках
Источник материала: Партизан
Приговор третьей группе обвиняемых в августовских беспорядках в Бресте огласили 12 августа, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».
Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: pixbay.com
На скамье подсудимых оказались десять человек,
Антону Сотникову назначили 4,5 года колонии, Роману Гвозделке, Вадиму Жилинскому, Денису Жуку, Юрию Кузьмичу — 4 года лишения свободы, Никите Гончарову, Дмитрию Туру — 3,5 года, Дмитрию Князеву, Дмитрию Панько и несовершеннолетнему Максиму Шатохину — 3 года.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован. Администрация брестского СИЗО, где содержатся обвиняемые, поставила всех 10 человек на профилактический учет, как «склонных к экстремизму».
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Приговор третьей группе обвиняемых в августовских беспорядках в Бресте огласили 12 августа, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».
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