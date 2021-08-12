







пишет Office Life. Еще в июне она хотела расширяться — открыла более десяти вакансий, в основном для учителей. Для учредителей школы ликвидация стала неожиданностью,Office Life. Еще в июне она хотела расширяться — открыла более десяти вакансий, в основном для учителей.





Школу ликвидируют по тому же решению Мингорисполкома № 53, что и проект «Имена», а также Бизнес-школу ИПМ и ряд других НКО. Как стало известно, некоторым организациям, которые ликвидируются по этому документу, власти прислали письма с формулировкой «в связи с неосуществлением предпринимательской деятельности в течение 24 месяцев».





Данные о ликвидации других негосударственных школ как по решению Мингорисполкома, так и через суды отсутствуют. В редакцию поступила неофициальная информация о том, что арестованы счета некоторых частных учебных заведения. Однако подтверждения этому пока нет.