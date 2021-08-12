Кристина Тимановская рассказала о телефонном разговоре с министром спорта: он сказал, что ему стыдно за меня и сборную

Почему вам пришлось удалить видео вашего обращения к руководству?

От кого звонок?

От старшего тренера сборной по спринту.

Вам намекнули, что проблемы будут не от тренера, а выше?

Да.

Это правда, что у вас был телефонный разговор с министром спорта Беларуси, в котором вам пришлось извиняться?

Да. Когда в моей комнате был главный тренер, ему как раз в этот момент позвонил министр спорта. Тренер передал мне трубку. Я сказала, что очень сожалею о том, что высказалась в такой форме в своем инстаграме. Я попросила его только о том, чтобы он позволил мне остаться в Токио и завершить свое выступление на Олимпийских играх. Он мне ничего не ответил, сказал только, что ему стыдно за всю сборную и, в частности, стыдно за меня. "Отдай обратно трубку главному тренеру","Прессбол"