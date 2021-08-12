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Кристина Тимановская рассказала о телефонном разговоре с министром спорта: он сказал, что ему стыдно за меня и сборную

12.08.2021 18:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусская бегунья Кристина Тимановская в интервью российскому Youtube-каналу "Редакция" рассказала об извинениях, принесенных министру спорта и туризма Беларуси Сергею Ковальчуку еще в Токио.




Почему вам пришлось удалить видео вашего обращения к руководству?

Я получила телефонный звонок из Минска. Мне сказали, мол, удали, пока не поздно. Иначе будут большие проблемы.

От кого звонок?

От старшего тренера сборной по спринту.

Вам намекнули, что проблемы будут не от тренера, а выше?

Да.

Это правда, что у вас был телефонный разговор с министром спорта Беларуси, в котором вам пришлось извиняться?

Да. Когда в моей комнате был главный тренер, ему как раз в этот момент позвонил министр спорта. Тренер передал мне трубку. Я сказала, что очень сожалею о том, что высказалась в такой форме в своем инстаграме. Я попросила его только о том, чтобы он позволил мне остаться в Токио и завершить свое выступление на Олимпийских играх. Он мне ничего не ответил, сказал только, что ему стыдно за всю сборную и, в частности, стыдно за меня. "Отдай обратно трубку главному тренеру", пишет "Прессбол"
 
Теги: Минск
 
 
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Белорусская бегунья Кристина Тимановская в интервью российскому Youtube-каналу "Редакция" рассказала об извинениях, принесенных министру спорта и туризма Беларуси...
 
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