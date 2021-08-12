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Сейм Латвии одобрил режим ЧС на границе с Беларусью

12.08.2021 18:35 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сейм Латвии 12 августа одобрил решение правительства страны о введении режима чрезвычайной ситуации в трех районах возле границы с Беларусью и в Даугавпилсе, сообщает пресс-служба сейма.

Сейм Латвии одобрил режим ЧС на границе с Беларусью
Фото носит иллюстративный характер

Отмечается, что чрезвычайное положение было объявлено в связи с резким ростом случаев незаконного пересечения границы Беларуси и Латвии. Также была учтена ситуация с нелегальными переходами на белорусско-литовской границе.

«При необходимости Кабинет министров может принять решение запросить международную помощь через Механизм гражданской защиты ЕС, НАТО, а также другие организации и платформы международного сотрудничества», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, правительство Латвии на заседании 10 августа объявило режим чрезвычайной ситуации на границе с Беларусью — в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях и городе Даугавпилс.

Режим ЧС будет действовать до 10 ноября. Пограничникам разрешено использовать физическую силу и спецсредства для незамедлительного возвращения лиц, незаконно перешедших границу со стороны Беларуси.

На помощь пограничникам направлены армия и полиция. Им разрешено приказывать нелегалам отправляться назад в Беларусь, контролировать исполнение таких приказов, а также «производить необходимые мероприятия, чтобы мигранты возвращались в Беларусь».

Правительство постановило, что на территории, где действует режим ЧС, структурные подразделения погранслужбы и другие учреждения «не принимают заявления о предоставлении статуса беженца или альтернативного статуса».

Вместе с тем вооруженным силам надлежит обеспечить место и инфраструктуру для размещения нелегалов и лиц, которые прибыли из Беларуси и подали заявление на получение статуса беженца.

Поток мигрантов, стремящихся пересечь границу с Латвией из Беларуси, увеличился после того, как Литва стала сразу возвращать нелегалов на белорусскую территорию, а не отправлять их в лагеря беженцев.

Правительство Латвии выделило средства на создание инфраструктуры для охраны границы с Беларусью, в том числе на ограждение из колючей проволоки, сообщила 11 августа пресс-служба латвийского Министерства внутренних дел.

 

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Сейм Латвии 12 августа одобрил решение правительства страны о введении режима чрезвычайной ситуации в трех районах возле границы с Беларусью и в Даугавпилсе,...
 
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