Андрей Дмитриев вышел на свободу после допроса

Политик, один из руководителей общественной организации «Говори правду» Андрей Дмитриев вышел на свободу.





Эту информацию Naviny.by подтвердил руководитель штаба кандидата в президенты Андрея Дмитриева на президентских выборах 2020 года Сергей Возняк.

По его словам, Дмитриев вышел на свободу после допроса. Кто проводил следственные действия наш собеседник не знает. Он лишь подчеркнул, что политик находится в данный момент на свободе.

Ранее сообщалось, что Дмитриева задержали сегодня.

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