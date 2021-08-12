Борнукова: «Санкции США делают «Беларуськалий» токсичным»

Источник материала: Салiдарнасць

Обсудили с экспертом последствия санкций и перспективы «Беларуськалия».





— Сегодняшнее заявление Министерства транспорта Литвы — последствие американских санкций. Порт в Клайпеде, возможно, и не был особо против привозить белорусский калий. Но, поскольку литовские банки платежи не проводят, приходится отказаться и от этого, — отметила в беседе с Филином директор Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра Екатерина Борнукова.

— Именно после ограничительных мер США любая подсанкционная компания становится токсичной. Поэтому особенно финансовые институты стараются избегать взаимодействия с такими предприятиями.

Получается интересная ситуация: когда вроде у нас нет вторичных санкций, но их все равно на всякий случай боятся. Поскольку формулировки Штатов расплывчатые, но любые их санкции всегда означают большие финансовые ограничения: расчет в долларах становится плохо возможным.

Санкции Штатов делают «Беларуськалий» токсичным. Может кто-то и рискнет с ним иметь дело, но нужно будет делать очень хорошую скидку, а также продумывать, как выстраивать схемы расчетов и доставки. То есть все это будет очень сложно.

Раньше ЕС от санкций по калию останавливали две вещи. Во-первых, действительно пострадает Литва от прекращения транзита. Во-вторых, это повлияет на калийный рынок. Беларусь играет на нем достаточно важную роль, занимая 15-20% мирового рынка.

И если перекрыть поставки с Беларусью, это скажется на мировой цене удобрений, что приведет к повышению цен на продукты. Европейцы думают о таких вещах, и хотели бы этого избежать. Но теперь санкции США все равно грозят этими последствиями. Поэтому вполне возможно, что Евросоюз пойдет на такие шаги: у них больше поводов и уже меньше страхов.

Тем более, что мы, можно сказать, атакуем страну-соседку мигрантами, поэтому Литва серьезно заговорила о том, чтобы перекрыть транзит через свои порты.

Возникает вопрос, насколько возможно перенаправить товарные потоки. И тут ответ сложный. С одной стороны, Россия приглашала Беларусь перенаправить экспорт через российские порты, по нефтепродуктам это было сделано. Но есть причины, по которым по калию этого не случилось: нужны специальные насыпные калийные терминалы. Такой терминал есть в порту Клайпеды (белорусская сторона вкладывалась в постройку и владеет его частью).

Таких терминалов в российских портах нет либо они загружены «Уралкалием». То есть очевидна проблема в инфраструктуре, и решить этот вопрос быстро не получится: нужно время для постройки нового терминала, согласований, разработки. Я не специалист, но это вопрос явно не трех месяцев.

Стоит отметить, что когда нефтепродукты без проблем возились через Литву, Россия, чтобы переманить белорусские товары, сделала нам скидку на железную дорогу, поскольку российские порты расположены гораздо дальше от Беларуси. Теперь, когда ЕС ввел санкции на нефтепродукты, российская сторона скидки решила со следующего года отменить, нам же все равно некуда деваться.

Собеседница считает, что с калием, вероятно, произойдет то же самое:

— Нам выставят достаточно серьезный счет. Кроме того, нужно будет инвестировать, искать деньги на конструкцию терминалов, все это, опять же, займет время. Но даже когда Беларусь это сделает, останется масса нюансов.

Один из них в том, что через порты России отгружается «Уралкалий», который может таким образом получить доступ к разной коммерческой информации «Беларуськалия»: объемам, клиентам и прочее.

Второй момент гораздо более важный — насколько российские порты захотят иметь дело с подсанкционным предприятием. Тут возникает тоже много вопросов. От того, что российские банки, как и литовские, могут не захотеть принимать переводы от «Беларуськалия», вплоть до того, что белорусское предприятие может действительно потерять клиентов.

Например, мы экспортируем калий в Китай. А эта страна очень не любит иметь дело с компаниями, которые находятся под американскими санкциями. И если не будет принято прямо политического решения, мол, нужно помочь Беларуси, то, скорее всего, Китай откажется с декабря покупать у нас калий. Не знаю, что будет с Индией и Бразилией. Наверняка, Беларуси придется серьезно демпинговать, чтобы перекрыть риски от санкций.

Пока нельзя сказать на 100%, что все пойдет по самому пессимистичному сценарию, и мы не сможем экспортировать калий, по крайней мере, какое-то время. Но исключать его нельзя, — заключает экономист.

Литва также рассматривает новые варианты ограничений для режима Лукашенко. Глава МИД страны Габриэлюс Ландсбергис заявил , что под европейские санкции может попасть и белорусский алкоголь — а, по его словам, продажа алкогольных изделий приносит значительный доход в бюджет Беларуси.