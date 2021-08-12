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Талибы заявили о взятии Кандагара – второго по величине города Афганистана
Источник материала: ОНТ
Талибы сообщили о взятии Кандагара, который является вторым по величине городом Афганистана. Об этом
Издание уточняет, что данные о захвате Кандагара не подтверждены независимыми источниками, но в социальных сетях появились ролики с бойцами «Талибана» на его улицах. Захват Кандагара можно назвать стратегической победой для талибов.
Исламисты продолжают свое наступление. СМИ сообщают о том, что боевики «Талибана» 12 августа захватили столицу провинции Газни, связывающую Кабул с южными провинциями Афганистана.
Фото: pixabay
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Талибы сообщили о взятии Кандагара, который является вторым по величине городом Афганистана. Об этом пишет BBC. Издание уточняет, что данные о захвате Кандагара не...
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