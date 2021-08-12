В Колумбии протестующих разгоняют водометами и слезоточивым газом

Источник материала: ОНТ

Жесткие кадры приходят из Колумбии. Там протестующих тоже разгоняют водометами и слезоточивым газом.

Очередная волна протестов, которые длятся с апреля, захлестнула столицу страны – Боготу. На улицах – тысячи людей. Им противостоит полиция. Не обошлось без столкновений. Недовольство населения вызвали планы правительства по налоговым реформам. В чем-то правительство уже уступило. Но это не останавливает людей, которые в пандемию оказались в сложной социальной и экономической ситуации.

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