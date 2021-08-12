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«Свободу попугаям!» Пернатый бунтарь рассмешил интернет-пользователей

12.08.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Свободу попугаям!» Пернатый бунтарь рассмешил интернет-пользователей

Глядя на пернатого героя из предложенного ниже видео, нельзя не вспомнить мультфильм про блудного попугая Кешу. Очень уж похожая ситуация. На историю обратил внимание ridus.ru.

На видео попугай, который явно не хотел сидеть взаперти, принялся трясти клетку, рассчитывая, очевидно, что его скоро заметят и выпустят.

При этом звук, с которым он это делал, был похож то ли на пулеметную очередь, то ли на звук старой работающей стиральной машины.

Видео со свободолюбивым попугаем просмотрели почти два миллиона раз.

«Такой звук, будто старая стиралка включилась в три часа ночи», «Взбесился пернатый», «Если бы мой попугай так себя вел ночью, я бы его съела с макарошками», «Попугай в прошлой жизни был пулеметчиком», – писали комментаторы.

Фото: pixabay

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Глядя на пернатого героя из предложенного ниже видео, нельзя не вспомнить мультфильм про блудного попугая Кешу. Очень уж похожая ситуация. На историю обратил...
 
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