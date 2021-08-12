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«Свободу попугаям!» Пернатый бунтарь рассмешил интернет-пользователей
Источник материала: ОНТ
Глядя на пернатого героя из предложенного ниже видео, нельзя не вспомнить мультфильм про блудного попугая Кешу. Очень уж похожая ситуация. На историю
На видео попугай, который явно не хотел сидеть взаперти, принялся трясти клетку, рассчитывая, очевидно, что его скоро заметят и выпустят.
При этом звук, с которым он это делал, был похож то ли на пулеметную очередь, то ли на звук старой работающей стиральной машины.
Видео со свободолюбивым попугаем просмотрели почти два миллиона раз.
Фото: pixabay
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Глядя на пернатого героя из предложенного ниже видео, нельзя не вспомнить мультфильм про блудного попугая Кешу. Очень уж похожая ситуация. На историю обратил...
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