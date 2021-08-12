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Минские динамовцы в новом сезоне домашние матчи в КХЛ будут играть на площадке канадских размеров
Источник материала: ОНТ
Хоккеисты минского «Динамо» в новом сезоне будет проводить домашние матчи в КХЛ на площадке канадских размеров.
В минувшем сезоне «зубры» пользовались финской площадкой (60 на 28 метров). В предстоящем чемпионате ее размер станет уже – 60 на 26 метров. Что должно заметно ускорить игру и придать матчам еще больше зрелищности. Минчане начнут регулярный сезон выездным поединком с московским «Динамо» 3 сентября. Первую домашнюю встречу подопечные Крэйга Вудкрофта проведут 10 сентября против «Автомобилиста».
Фото: Pixabay
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Хоккеисты минского «Динамо» в новом сезоне будет проводить домашние матчи в КХЛ на площадке канадских размеров. В минувшем сезоне «зубры» пользовались финской...
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