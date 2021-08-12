В пятницу – переменная облачность, а в выходные – дожди: прогноз погоды на 13–15 августа

Источник материала: ОНТ

До конца недели погода в Беларуси будет переменчивой. Установится западно-восточный перенос воздушных масс, который обеспечит плавные колебания температуры и локальные небольшие кратковременные дожди.

Завтра погодные условия будет формировать обширный погожий антициклон с центром над Украиной, лишь в ночные часы в северные регионы продолжит поступать влажная воздушная масса с северо-запада Европы. Ее стараниями в небе будут возникать кучево-дождевые облака, неся небольшие дожди.

В пятницу ожидается переменная облачность. Без осадков, лишь ночью по Витебской области возможны кратковременные дожди. Влажность – до 60%. В ночные и утренние часы будет слабый туман, видимость до километра. Ветер западный, северо-западный ночью слабый, днем умеренный. Атмосферное давление будет слабо расти.

Утром температура воздуха – от +14°C по западу до +16°C по юго-востоку. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 2-3 градуса прохладнее. В середине дня столбики термометров будут на отметках от +21°C по северной половине до +24°C по южной. К вечеру – от +18°C по северо-востоку до +22°C по юго-западу.

В субботу днем с территории Польши ожидается медленное перемещение влажного атмосферного фронта. Он принесет переменную облачность. Днем по северо-западной половине пройдут небольшие дожди, возможны грозы. В утренние часы ожидается слабый туман, видимость сократится до километра. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью – +8…+15°C, днем – от +23°C по северу до +30°C по югу.

В воскресенье небольшие дожди распространятся на большую часть территории страны. А температура воздуха будет контрастной – днем от +20°C по северо-западу до +31°C по юго-востоку.

Фото: Pixabay

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