Почему нельзя завешивать зеркала после похорон, но все это делают?

Источник материала: ОНТ

Многие православные люди придерживаются большого количества традиций и обычаев. Один из них – завешивать зеркала после того, как в доме кто-то умер. Кто-то оставляет закрытые зеркала девять дней, но есть и те, кто не торопятся открывать их до момента, пока не пройдет сорок дней.



Фото: obzor24.by

Существуют истории, когда в доме начинали происходить странные вещи из-за того, что после смерти человека не завешивали зеркало. Например, падали иконы, разбивалась посуда, свет выключался, а также были слышны шаги. Многие уверены, что это все потому, что дух умершего беспокоен, ведь первые сорок дней он все равно пребывает в мире живых, чтобы окончательно попрощаться со всеми своими близкими. Однако почему появился такой обычай?

Причины для завешивания



Фото: tradegm.ru

Существует множество причин, которые объясняют, почему люди завешивают зеркала после смерти человека. Вот некоторые из них.

Когда душа отделяется от тела, она должна спокойно перейти в мир иной. Однако, если она увидит свое отражение в зеркале, то может сильно перепугаться и из-за этого остаться в мире живых. Такие души называют «беспокойными».

Некоторые люди считают, что зеркала дают возможность попасть в другой мир. Если вдруг живой человек увидит в зеркале покойника, то и его утянут на тот свет.

Именно зеркало представляет собой портал, который мог бы перенести человека в иной мир, наполненный различными темными духами. Страшнее всего, если вдруг через зеркало нечистая сила забрала бы душу покойника.

Из-за всех перечисленных выше причин считалось, что в доме может остаться негативная энергия, которая будет в дальнейшем портить жизнь всем живущим в этом помещении. И именно в зеркалах будет храниться такая энергия, ведь, как считают многие люди, они обладают памятью. Поэтому люди решили зеркала обязательно завешивать, а дома потом очищать.

Стоит ли завешивать зеркала

Завешивание зеркал после смерти происходит обычно среди православных людей. Однако стоит понимать, что такие действия относятся больше к суевериям или традициям, которые передавались из поколения в поколение. Сами духовные служители говорят, что такой ритуал имеет духовный смысл. Но придерживаться его или нет – решать только вам.

Как соблюдать этот ритуал



Фото: vesiskitim.ru

Если вы решитесь соблюдать такой ритуал, вот что вам нужно знать. Во-первых, завешивать надо не только большие зеркала, но и любую отражающую поверхность. Так нужно оставить на девять дней, пока душа еще не упокоена и находится в доме. Но в идеале советуют держать завешенными их до сорока дней. После этого лучше очистить помещение, убраться, позвать священника.

Фото обложки pexels.com

По материалам сайтов zen.yandex.ru , murmansk.kp.ru

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