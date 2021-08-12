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Почему нельзя завешивать зеркала после похорон, но все это делают?
Источник материала: ОНТ
Многие православные люди придерживаются большого количества традиций и обычаев. Один из них – завешивать зеркала после того, как в доме кто-то умер. Кто-то оставляет закрытые зеркала девять дней, но есть и те, кто не торопятся открывать их до момента, пока не пройдет сорок дней.
Существуют истории, когда в доме начинали происходить странные вещи из-за того, что после смерти человека не завешивали зеркало. Например, падали иконы, разбивалась посуда, свет выключался, а также были слышны шаги. Многие уверены, что это все потому, что дух умершего беспокоен, ведь первые сорок дней он все равно пребывает в мире живых, чтобы окончательно попрощаться со всеми своими близкими. Однако почему появился такой обычай?
Причины для завешивания
Существует множество причин, которые объясняют, почему люди завешивают зеркала после смерти человека. Вот некоторые из них.
Когда душа отделяется от тела, она должна спокойно перейти в мир иной. Однако, если она увидит свое отражение в зеркале, то может сильно перепугаться и из-за этого остаться в мире живых. Такие души называют «беспокойными».
Некоторые люди считают, что зеркала дают возможность попасть в другой мир. Если вдруг живой человек увидит в зеркале покойника, то и его утянут на тот свет.
Именно зеркало представляет собой портал, который мог бы перенести человека в иной мир, наполненный различными темными духами. Страшнее всего, если вдруг через зеркало нечистая сила забрала бы душу покойника.
Из-за всех перечисленных выше причин считалось, что в доме может остаться негативная энергия, которая будет в дальнейшем портить жизнь всем живущим в этом помещении. И именно в зеркалах будет храниться такая энергия, ведь, как считают многие люди, они обладают памятью. Поэтому люди решили зеркала обязательно завешивать, а дома потом очищать.
Стоит ли завешивать зеркала
Завешивание зеркал после смерти происходит обычно среди православных людей. Однако стоит понимать, что такие действия относятся больше к суевериям или традициям, которые передавались из поколения в поколение. Сами духовные служители говорят, что такой ритуал имеет духовный смысл. Но придерживаться его или нет – решать только вам.
Как соблюдать этот ритуал
Если вы решитесь соблюдать такой ритуал, вот что вам нужно знать. Во-первых, завешивать надо не только большие зеркала, но и любую отражающую поверхность. Так нужно оставить на девять дней, пока душа еще не упокоена и находится в доме. Но в идеале советуют держать завешенными их до сорока дней. После этого лучше очистить помещение, убраться, позвать священника.
Фото обложки pexels.com
По материалам сайтов
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Многие православные люди придерживаются большого количества традиций и обычаев. Один из них – завешивать зеркала после того, как в доме кто-то умер. Кто-то...
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