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Минчанка пыталась продать мороженицу и в итоге лишилась 125 рублей

12.08.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Минчанка пыталась продать мороженицу и в итоге лишилась 125 рублей

Очередная жертва мошенников лишилась собственных сбережений, пытаясь продать бывшую в употреблении мороженицу. Об этом рассказали в Центральном РУВД Минскапишет агентство «Минск-Новости».

Инцидент произошел с 30-летней жительницей столицы, которая разместила в интернете объявление о продаже мороженицы, с которой была готова расстаться за 125 рублей. Спустя какое-то время ей написала «покупательница» – та не стала торговаться и заявила, что хочет приобрести товар. Но в процессе покупки возникла загвоздка: «клиентка» сообщила, что живет с мужем под Минском, и предложила за свой счет оформить доставку курьером. Она сбросила обрадованной продавщице ссылку, которая требовала ввести реквизиты банковской карты.

Женщина не заметила, что в доменном адресе сайта, на котором она вводила реквизиты своей карты, было несколько лишних букв, что свидетельствовало о том, что сайт был поддельным.

С карты обманутой минчанки было списано свыше 100 рублей. Поняв, что стала жертвой мошенников, она обратилась в милицию.

Фото: pixabay

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Теги: Минск
 
 
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Очередная жертва мошенников лишилась собственных сбережений, пытаясь продать бывшую в употреблении мороженицу. Об этом рассказали в Центральном...
 
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