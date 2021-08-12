Серьезная опасность: какие химикаты нельзя использовать в огороде

Источник материала: ОНТ

Не стоит использовать европейские средства на своем огороде. Об этом всех людей, решивших навести порядок в своем саду и огороде, предупреждает эколог Ольга Сперанская . В своем выступлении она посоветовала садоводам и огородникам воздержаться от подобного шага. Согласно ее словам, наибольшую опасность представляют химические вещества, которые были произведены и запрещены на территории Европейского союза. Рассмотрим подробнее, почему так произошло и какой вред могут нанести такие вещества.

Согласно словам эксперта, на рынок поступает огромное множество различных импортных препаратов. Большинство из них являются запрещенными, порядка 100 занесены в отдельный список, согласно которому числятся как наиболее опасные. На самом континенте, где производитель изготавливает собственную продукцию, они уже давно не применяются. Но так как есть остатки, они с легкостью предлагаются на рынках иных стран вопреки всем нормам и правилам.



Фото: botanichka.ru

Широкое применение на различных приусадебных участках сегодня получили также такие средства, как хлорпирифос, а также цитомитрин. Эколог дала при этом понять, что они также являются не менее вредными. Несмотря на то, что они могут избавить от вредителей, также могут и составить определенную опасность для самих людей.



Фото: ogorod.ru

Как показывает практика, сами дачники не догадываются о том, насколько вредны и опасны конкретные пестициды, используемые ими в своем приусадебном хозяйстве. В этом отношении они оказывают доверие производителям, которые пытаются убедить, что конечной продукции можно доверять. Но надо помнить тот факт, что все химикаты представляют собой самый настоящий яд. Даже соблюдение предписанных правил применения средств не приведет к желаемому результату. Нет никакой гарантии обеспечения полноценной защиты от отравлений, а также иных проблем со здоровьем. Именно на это обратила внимание эколог, тем самым предупредив потенциальных пользователей.

Фото обложки: versiya.info

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