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В Минске запущен чат-бот в Telegram для обратной связи с милицией

12.08.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Минске запущен чат-бот в Telegram для обратной связи с милициейМинске запущен чат-бот в Telegram для обратной связи с милицией" class="one-news__figure-img">

Новейшие технологии на службе! Обратиться в милицию с вопросами, которые в ее компетенции, теперь можно через чат-бот в «Телеграме».  


Это позволит быстрее решать проблемы и быстрее реагировать на нарушения. Чат-бот для обратной связи запущен пока только в Минске. Жители и гости столицы смогут в режиме онлайн, при желании – анонимно, рассказать о незаконном поведении граждан или же передать информацию для помощи в расследовании.

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Теги: Минск
 
 
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Новейшие технологии на службе! Обратиться в милицию с вопросами, которые в ее компетенции, теперь можно через чат-бот в «Телеграме».   Это позволит быстрее решать...
 
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