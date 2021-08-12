В Минске запущен чат-бот в Telegram для обратной связи с милицией

Источник материала: ОНТ

Минске запущен чат-бот в Telegram для обратной связи с милицией" class="one-news__figure-img">

Новейшие технологии на службе! Обратиться в милицию с вопросами, которые в ее компетенции, теперь можно через чат-бот в «Телеграме».





Это позволит быстрее решать проблемы и быстрее реагировать на нарушения. Чат-бот для обратной связи запущен пока только в Минске. Жители и гости столицы смогут в режиме онлайн, при желании – анонимно, рассказать о незаконном поведении граждан или же передать информацию для помощи в расследовании.

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