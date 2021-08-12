Вот к чему привел отказ от сахара на один месяц. Будете в шоке!

Источник материала: ОНТ

Содержащаяся в сахаре глюкоза, несомненно, жизненно необходима каждому организму, она способна обеспечить человека энергией и стимулировать умственную деятельность. Именно этими фактами оправдывают себя сладкоежки. Но при отказе от блюд, содержащих сахар, можно добиться ошеломляющих результатов.

Добавку издавна называют «белой смертью», ведь ежедневное чрезмерное употребление сахара зачастую приводит к необратимым последствиям. Люди попросту вредят своему организму, не замечая этого. Чтобы избежать различных побочных действий, стоит разобраться в норме употребления сахара для человека.

Суточные дозы в зависимости от возраста



Фото: food-wiki.ru

Взрослому человеку необходимо придерживаться нормы 20-25 грамм сахара в день, что можно приравнять к 4-5 чайным ложкам. При употреблении в пищу более 50 грамм человек вредит организму. За этими показателями следует пристально следить.

У юных членов семьи дела обстоят несколько иначе. Детям разрешается вносить в рацион не более 15 грамм сахара. Отмерять такую дозу достаточно просто: она равна 3 чайным ложкам.



Фото: kidpassage.com

Решительно настроившись на здоровый образ жизни, следует понять одну важную суть – приведенные нормы нужно корректировать в соответствии с показателями натуральных продуктов, ведь в их соединениях также содержится глюкоза.

Итоги двухнедельного отказа



Фото: ekstraverty.ru

Если вы решите отказаться от сахара, то за 7 дней можно нормализовать работу кишечника и предстательной железы. О вздутиях и повышенном газообразовании можно забыть, раздражительность и перепады настроения уйдут уже через 2 недели.

Дети за это время отказа от сахара становятся более спокойными и усидчивыми, начинают восполнять недостаток глюкозы за счет натуральных овощей и фруктов.

Среди важных изменений следует выделить:

Заметно улучшается состояние кожного покрова.

Ощущается прилив сил и энергии, проходит хроническая усталость.

Прекращается выработка гормона стресса в организме, что способствует хорошему сну.

Приведенные результаты являются лишь примерами. У каждого человека, в зависимости от физиологических особенностей, будут наблюдаться различные положительные изменения.

Отказ от сахара на длительный период



Фото: 1zoom.ru

После воздержания от добавки на 14 дней и более можно заметить просто ошеломляющие результаты. Значительно снизится холестерин в крови, что благотворно повлияет на работу сердечно-сосудистой системы.

Люди, страдающие излишним весом, могут быстро похудеть на 1-2 килограмма, не прикладывая существенных усилий. Но более значимых показателей получится добиться, лишь выдержав отказ от сахара на протяжении месяца.

Среди значимых для каждого изменений отмечаются: омоложение кожного покрова, сброс веса, существенные улучшения мозговой активности. За счет гормонального равновесия у некоторых людей значительно повышается либидо. А увеличение полезных бактерий в организме будет способствовать хорошей работе кишечника.

Фото обложки: fitness-on.ru

По материалам сайта infoniac.ru

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