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В ближайшие две ночи спешите загадать желание – начался сезон звездопадов

12.08.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В ближайшие две ночи спешите загадать желание – начался сезон звездопадов

Пора загадывать желания! Начался сезон звездопадов. В ближайшие две недели можно без телескопа наблюдать метеорный поток Персеиды.  


Это одно из самых завораживающих астрономических явлений, когда численность падающих звезд достигает двухсот в минуту. Метеоры оставляют красивые следы на небе. Звездные дожди случаются раз в год, пик – в предстоящие две ночи. Для идеального исполнения космического шоу есть только одно условие – безоблачное небо.

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Пора загадывать желания! Начался сезон звездопадов. В ближайшие две недели можно без телескопа наблюдать метеорный поток Персеиды.   Это одно из самых...
 
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