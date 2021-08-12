В ближайшие две ночи спешите загадать желание – начался сезон звездопадов

Источник материала: ОНТ

Пора загадывать желания! Начался сезон звездопадов. В ближайшие две недели можно без телескопа наблюдать метеорный поток Персеиды.





Это одно из самых завораживающих астрономических явлений, когда численность падающих звезд достигает двухсот в минуту. Метеоры оставляют красивые следы на небе. Звездные дожди случаются раз в год, пик – в предстоящие две ночи. Для идеального исполнения космического шоу есть только одно условие – безоблачное небо.

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