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В ближайшие две ночи спешите загадать желание – начался сезон звездопадов
Источник материала: ОНТ
Пора загадывать желания! Начался сезон звездопадов. В ближайшие две недели можно без телескопа наблюдать метеорный поток Персеиды.
Это одно из самых завораживающих астрономических явлений, когда численность падающих звезд достигает двухсот в минуту. Метеоры оставляют красивые следы на небе. Звездные дожди случаются раз в год, пик – в предстоящие две ночи. Для идеального исполнения космического шоу есть только одно условие – безоблачное небо.
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Пора загадывать желания! Начался сезон звездопадов. В ближайшие две недели можно без телескопа наблюдать метеорный поток Персеиды. Это одно из самых...
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