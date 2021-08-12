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18-летний парень погиб на железной дороге в Молодечненском районе

12.08.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

18-летний парень погиб на железной дороге в Молодечненском районе

Молодой юноша погиб под колесами грузового поезда в Молодечненском районе. Об этом рассказали в УВД Минского облисполкома, пишет БЕЛТА.

Трагедия случилась под Молодечно на 843-м километре перегона Пруды – Залесье. О происшествии в правоохранительные органы сообщила дежурная по железнодорожной станции Пруды.

Согласно предварительный данным, управляющий грузовым составом машинист увидел сидящего на путях молодого человека. Работник подал звуковой сигнал и экстренно затормозил, но состав не смог остановиться вовремя.

Прибывшие на место медики зафиксировали смерть человека. Им оказался безработный житель Сморгони 2003 года рождения. Выяснилось, что накануне парень выпивал алкогольные напитки.

Проводится проверка.

Фото: БЕЛТА

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Молодой юноша погиб под колесами грузового поезда в Молодечненском районе. Об этом рассказали в УВД Минского облисполкома, пишет БЕЛТА. Трагедия случилась под...
 
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