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Белорусские спортсмены готовятся отправиться на Паралимпиаду в Токио
Источник материала: ОНТ
Белорусские спортсмены в ближайшие дни отправятся на Паралимпиаду в Токио, которая пройдет с 24 августа по 5 сентября.
Наша команда намерена выступить не хуже, чем 5 лет назад в Токио – завоевать от 10 до 12 медалей. Наибольшие надежды возлагают на пловцов. Лидер сборной – многократный чемпион Паралимпийских игр по плаванию Игорь Бокий тоже в составе. Есть и другие спортсмены, способные удивить.
На минувшей Паралимпиаде Беларусь представляли 20 спортсменов, которые завоевали 10 медалей, 8 из которых были золотыми. Сейчас атлетов от Беларуси тоже будет 20, они выступят в легкой атлетике, фехтовании на колясках, гребле академической, а также на каноэ, в плавании и дзюдо.
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Белорусские спортсмены в ближайшие дни отправятся на Паралимпиаду в Токио, которая пройдет с 24 августа по 5 сентября. Наша команда намерена выступить не хуже, чем 5...
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