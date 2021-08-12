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Белорусские спортсмены готовятся отправиться на Паралимпиаду в Токио

12.08.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Белорусские спортсмены готовятся отправиться на Паралимпиаду в Токио

Белорусские спортсмены в ближайшие дни отправятся на Паралимпиаду в Токио, которая пройдет с 24 августа по 5 сентября.

Наша команда намерена выступить не хуже, чем 5 лет назад в Токио – завоевать от 10 до 12 медалей. Наибольшие надежды возлагают на пловцов. Лидер сборной – многократный чемпион Паралимпийских игр по плаванию Игорь Бокий тоже в составе. Есть и другие спортсмены, способные удивить.

На минувшей Паралимпиаде Беларусь представляли 20 спортсменов, которые завоевали 10 медалей, 8 из которых были золотыми. Сейчас атлетов от Беларуси тоже будет 20, они выступят в легкой атлетике, фехтовании на колясках, гребле академической, а также на каноэ, в плавании и дзюдо.

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Белорусские спортсмены в ближайшие дни отправятся на Паралимпиаду в Токио, которая пройдет с 24 августа по 5 сентября. Наша команда намерена выступить не хуже, чем 5...
 
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