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В Турцию пришли наводнения

12.08.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Турцию пришли наводнения

В Турцию, которая пережила смертоносные пожары, пришли наводнения.


Основной удар – на Черноморское побережье. Пострадали несколько районов, подтоплены целые провинции. Вода доходит до первых этажей зданий, уносит за собой автомобили. Затопленной оказалась и заправочная станция. Обрушился мост – пострадали 13 человек. Пожилая женщина пропала без вести. Работают команды спасателей.  

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В Турцию, которая пережила смертоносные пожары, пришли наводнения. Основной удар – на Черноморское побережье. Пострадали несколько районов, подтоплены целые...
 
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