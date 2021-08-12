В Турцию пришли наводнения

Источник материала: ОНТ

В Турцию, которая пережила смертоносные пожары, пришли наводнения.





Основной удар – на Черноморское побережье. Пострадали несколько районов, подтоплены целые провинции. Вода доходит до первых этажей зданий, уносит за собой автомобили. Затопленной оказалась и заправочная станция. Обрушился мост – пострадали 13 человек. Пожилая женщина пропала без вести. Работают команды спасателей.

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