|
В Турцию пришли наводнения
Источник материала: ОНТ
В Турцию, которая пережила смертоносные пожары, пришли наводнения.
Основной удар – на Черноморское побережье. Пострадали несколько районов, подтоплены целые провинции. Вода доходит до первых этажей зданий, уносит за собой автомобили. Затопленной оказалась и заправочная станция. Обрушился мост – пострадали 13 человек. Пожилая женщина пропала без вести. Работают команды спасателей.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Турцию, которая пережила смертоносные пожары, пришли наводнения. Основной удар – на Черноморское побережье. Пострадали несколько районов, подтоплены целые...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)