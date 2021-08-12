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Кто больше всех наполняет белорусский бюджет

12.08.2021 19:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Налоговики отчитались о наполняемости подконтрольной части бюджета в 2021 году. Всего за первую половину 2021 года в казну поступило 15,1 млрд рублей. Из этой суммы 6,164 млрд рублей пошло в республиканский бюджет, а 8,954 млрд рублей — в местные.



Самый большой кусок бюджетного пирога сформировали плательщика Минска — 7,772 млрд рублей, пишут banki 24.by. Данная сумма распределилась следующим образом: 4,785 млрд рублей — на республику, 2,986 млрд рублей — в местные бюджеты.

Еще 2,043 млрд рублей поступило от плательщиков в Минской области, из которых 535,9 млн рублей пошло на республиканский уровень, а 1,507 млрд рублей осталось в регионе. В остальных областях общий рисунок схож с Минщиной: на местном уровне остается основная часть денег от плательщиков. А по Брестской и Могилевской областям сальдо поступлений в центр даже отрицательное. Как правило, это значит, что трансферты из центра превышают отчисления на республику.

Около 89,8% платежей, которые контролировали налоговики в 2021 году, — это налоговые доходы. В денежном выражении это без малого 13,6 млрд рублей за 6 месяцев. Традиционно больше всего ресурсов дает налог на добавленную стоимость (НДС). За полгода по этому доходному источнику собрали 4,302 млрд рублей. Второе место занимает подоходный налог с физлиц — 3,812 млрд рублей. Если учесть, что НДС фактически платит потребитель товара, то население напрямую обеспечило только подоходным налогом и НДС до 53,7% доходов казны.

В 2021 году налог на прибыль дал бюджету 1,650 млрд рублей, акцизы — 1,620 млрд рублей. Больше всего акцизов поступает от алкоголя и автомобильного топлива. Так что и здесь белорусы ударно наполняют госказну. Просто сравните: за январь—июнь 2021-го все дивиденды по акциям и доходы от других форм участия в капитале дали государству лишь 752,5 млн рублей.

Заметно, что население в Беларуси — новая нефть и дает казне в разы больше денег, чем отчисления от госпакетов в предприятиях, отмечают banki24.by.
 
Теги: Минск
 
 
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Налоговики отчитались о наполняемости подконтрольной части бюджета в 2021 году. Всего за первую половину 2021 года в казну поступило 15,1 млрд рублей. Из этой суммы 6,164...
 
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