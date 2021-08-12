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Фотограф из Витебска Игорь Матвеев отмечен на международном всеправославном конкурсе OrthPhoto Awards

12.08.2021 19:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Фотография витеблянина Игоря Матвеева отмечена на международном всеправославном конкурсе OrthPhoto Awards, итоги которого 10 августа были подведены в Белостоке (Польша).


Священники проводили исповедь и причащали на улице - также с соблюдением необходимых эпиднорм. Фото Игоря Матвеева

В категории, посвященной эпидемии COVID-19, почетного диплома удостоилась работа Игоря Матвеева, сделанная во время празднования православного Вербного воскресенья в Витебске 12 апреля 2020 года. Репортаж с этого праздничного богослужения, проходившего вне стен храма у Благовещенской церкви, был опубликован на «ННВ».

[Игорь Матвеев](https://vitebsk.cc/author/igar/) лауреат фотоконкурса «Belars Press Photo», в 2015 году его серия снимков заняла третье место в номинации «Традиция». Он постоянный автор нашего издания, несколько лет был фотографом портала TUT.BY, работы Матвеева опубликованы рядом белорусских и зарубежных изданий.


Игорь Матвеев за работой. Фото Олега Климовича

В этом году в международном конкурсе «OrthPhoto Awards» принимали участие свыше 650 фотографов, которые представляли около 30 стран. Всего на рассмотрение профессионального жюри было представлено более 4500 фотографий.
 
Теги: Витебск
 
 
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Фотография витеблянина Игоря Матвеева отмечена на международном всеправославном конкурсе OrthPhoto Awards, итоги которого 10 августа были подведены в Белостоке (Польша).
 
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