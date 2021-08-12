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СМИ: ПСЖ решил сменить Мбаппе на Роналду в 2022 году
Источник материала: Партизан
Президент "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелаифи запланировал замену одного звездного нападающего на другого.
Как
На место Мбаппе глава ПСЖ намерен заполучить Криштиану Роналду, у которого к тому моменту закончится соглашение с "Ювентусом". 36-летний португалец также перейдет в команду бесплатно, если не считать подъемные и агентские выплаты.
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Президент "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелаифи запланировал замену одного звездного нападающего на другого.
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