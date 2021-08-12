Муковозчик: «В туалет выходить можно было». Это его главное впечатление от пресс-конференции с главой другого государства

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Авторская журналистика на СТВ. Обозреватель издательского дома «Беларусь сегодня» Андрей Муковозчик расскажет о «высочайших стандартах» западной журналистики и некоторых российских СМИ, которые, похоже, учились именно на Западе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Личные впечатления от большого разговора с Президентом





В рубрике «Накипело» Андрей Муковозчик о том, что у всех на слуху (подробности в видеоматериале ).