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Муковозчик: «В туалет выходить можно было». Это его главное впечатление от пресс-конференции с главой другого государства

12.08.2021 19:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Авторская журналистика на СТВ. Обозреватель издательского дома «Беларусь сегодня» Андрей Муковозчик расскажет о «высочайших стандартах» западной журналистики и некоторых российских СМИ, которые, похоже, учились именно на Западе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Личные впечатления от большого разговора с Президентом

Муковозчик: «В туалет выходить можно было». Это его главное впечатление от пресс-конференции с главой другого государства

В рубрике «Накипело» Андрей Муковозчик о том, что у всех на слуху (подробности в видеоматериале).

 
 
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Новости Беларуси. Авторская журналистика на СТВ. Обозреватель издательского дома «Беларусь сегодня» Андрей Муковозчик расскажет о «высочайших стандартах»...
 
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