ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Прокуратура Добрушского района возбудила уголовное дело о клевете на директора школы

12.08.2021 19:43 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Добрушского района по результатам мониторинга интернет-ресурсов и доследственной проверки возбудила уголовное дело по факту клеветы в адрес директора школы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Гомельской области.

По материалам дела неустановленное лицо 11 июля 2021 года в публичном Telegram-чате распространило заведомо ложные, порочащие честь и достоинство сведения о  директоре одной из школ района, который возглавлял участковую избирательную комиссию в период электоральной кампании в 2020 году.

Эти действия квалифицированы по ст.188 Уголовного кодекса Беларуси. В санкции статьи предусмотрено наказание вплоть до 3 лет лишения свободы.

Для организации предварительного расследования прокурор направил уголовное дело в Добрушский районный отдел Следственного комитета.

Тем временем прокуратура Пружанского района направила в суд уголовное дело в отношении 27-летнего местного жителя, который обвиняется в публичном оскорблении сотрудника ОМОН в связи с выполнением им служебных обязанностей, а также вымогательстве.   

Как сообщает служба информации прокуратуры Брестской области, неустановленное лицо 25 января 2021 года в одном из сообществ социальной сети "ВКонтакте" разместило публикацию о результатах рассмотрения уголовного дела по факту оскорбления командира отделения ОМОН ГУВД Мингорисполкома. Под этой новостью обвиняемый написал оскорбительный комментарий в адрес потерпевшего.

Кроме этого, фигурант уголовного дела с ноября 2019 года по февраль 2021-го через социальные сети и мессенджеры вымогал деньги у супруги бывшего одногруппника. В переписке он угрожал распространить клевету в отношении потерпевшей, а также применить физическое насилие к ней и ее близким, включая несовершеннолетних детей. Так он хотел понудить женщину перечислить на его карт-счета Br7,6 тыс. Сейчас обвиняемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.-0-
 
Теги: Новости, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Неустановленное лицо в публичном Telegram-чате распространило заведомо ложные сведения о  директоре одной из школ района, который возглавлял участковую ...
 
Новости дня
Новости разные
 
Муковозчик: «В туалет выходить можно было». Это его главное впечатление от пресс-конференции с главой другого государства
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

11.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by