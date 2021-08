«Год супраціву». У цэнтры Кіева адкрылася фотавыстаўка пра беларускі пратэст. ФОТА

Источник материала: Свабода

Вачамі чатырох фотарэпартэраў украінцы змогуць пабачыць, як пачынаўся і разьвіваўся беларускі пратэст пасьля прэзыдэнцкіх выбараў у 2020 годзе, вынікі якіх не прызнала вялікая колькасьць дзяржаў, у тым ліку і Ўкраіна.

Кіраўніца Free Belarus Center Паліна Бродзік кажа, што ідэя арганізаваць такую выстаўку зьявілася яшчэ летась у жніўні. «Але тады ўсё было настолькі непрадказальна, эмацыйна і хутка, што мы проста ня ведалі, за што брацца, і накіравалі ўсе высілкі на экстраныя пытаньні па дапамозе беларусам, якія пачалі ўцякаць з краіны. Тады ў нас не было ня тое што Free Belarus Center, але і нават думкі, што такая арганізацыя нам спатрэбіцца, і што ўвесь наступны год прынясе нам адначасова і столькі радасьці, і столькі пакут», — напісала Паліна Бродзік, прадстаўляючы выстаўку.

