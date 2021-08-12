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Александр Лукьянов избран первым секретарём ЦК БРСМ

12.08.2021 19:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. О роли молодых людей в жизни государства 12 августа говорят на съезде БРСМ. «Единство молодежи – сила Беларуси!» – слоган форума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукьянов избран первым секретарём ЦК БРСМ

12 августа новым председателем союза избран Александр Лукьянов. Перед лидером главной молодежной организации страны поставлен четкий ориентир – работать над реальными проектами, говорить с молодежью на одном языке. Слышать, понимать и направлять.

 
 
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Новости Беларуси. О роли молодых людей в жизни государства 12 августа говорят на съезде БРСМ. «Единство молодежи – сила Беларуси!» – слоган форума, сообщили в...
 
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