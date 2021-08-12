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Искусство без границ: художница из Беларуси пишет картины без рук
12.08.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Искусство без границ. Белорусская художница Любовь Руснак пишет картины, зажав кисть во рту. Из-за болезни у девушки отказали руки и ноги. Но она не оставила живопись, передает корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.
Кисточка, краски и холст помогают Любови Руснак забыть о реальности и главное – о болезни. С диагнозом «рассеянный склероз» художница живет уже больше 20 лет. И все это время продолжает рисовать. Для работы ей нужна только хорошая погода.
Любовь родилась в Молдове. Потом переехала в Беларусь, работала учителем рисования. Когда болезнь обездвижила руки, пришлось освоить новую технику – с кистью во рту. Сейчас подать нужную кисть, краску, поменять воду помогают сиделки.
Своим творчеством Любовь делится в социальных сетях. Поэтому картины в основном у нее заказывают подписчики. На обороте каждой из них есть напоминание-мотивация.
Портреты, пейзажи, натюрморты в стиле минимализм с переплетением реализма. Несмотря на все трудности, у художницы было уже девять выставок.
«Когда приходят люди к нам на выставки, то они обращают внимание, прежде всего, на то, что работы выделяются своей яркостью. Дети очень любят ее работы, потому что на них очень часто изображены животные, коты. А детей это очень привлекает, ну и взрослых тоже», – отметила научный сотрудник светлогорской картинной галереи «Традиция» им. Г. М. Прянишникова Дарья Литвиненко.
Каждую осень ко дню рождения Любови Руснак в светлогорской галерее проводят ее персональную выставку-продажу с новыми работами.
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С диагнозом «рассеянный склероз» Любовь Руснак живет уже больше 20 лет. И все это время продолжает рисовать.
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