Искусство без границ: художница из Беларуси пишет картины без рук

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Искусство без границ. Белорусская художница Любовь Руснак пишет картины, зажав кисть во рту. Из-за болезни у девушки отказали руки и ноги. Но она не оставила живопись, передает корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

Кисточка, краски и холст помогают Любови Руснак забыть о реальности и главное – о болезни. С диагнозом «рассеянный склероз» художница живет уже больше 20 лет. И все это время продолжает рисовать. Для работы ей нужна только хорошая погода.

«Если свежо, хорошо, дышать есть чем, то дня два-три – и картина готова. Ну еще самое главное – это вдохновение. Если я очень хочу, мне очень нравится это рисовать, я могу быстро нарисовать», – рассказала художница Любовь Руснак.

Любовь родилась в Молдове. Потом переехала в Беларусь, работала учителем рисования. Когда болезнь обездвижила руки, пришлось освоить новую технику – с кистью во рту. Сейчас подать нужную кисть, краску, поменять воду помогают сиделки.

«Как человек она очень сострадательная, будем так говорить, внимательная тоже очень», – поделилась помощница Любови Руснак Ольга Романовская.

Своим творчеством Любовь делится в социальных сетях. Поэтому картины в основном у нее заказывают подписчики. На обороте каждой из них есть напоминание-мотивация.

«Мои картины – больше как мотивация к жизни. Потому что меня так бесит, иногда мне пишут люди: «Вот, я рассталась с парнем». Я считаю, это глупо. Все это мелочи жизни», – рассказала художница.

Портреты, пейзажи, натюрморты в стиле минимализм с переплетением реализма. Несмотря на все трудности, у художницы было уже девять выставок.

«Когда приходят люди к нам на выставки, то они обращают внимание, прежде всего, на то, что работы выделяются своей яркостью. Дети очень любят ее работы, потому что на них очень часто изображены животные, коты. А детей это очень привлекает, ну и взрослых тоже», – отметила научный сотрудник светлогорской картинной галереи «Традиция» им. Г. М. Прянишникова Дарья Литвиненко.

Каждую осень ко дню рождения Любови Руснак в светлогорской галерее проводят ее персональную выставку-продажу с новыми работами.