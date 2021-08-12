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Соболенко вновь победила в Монреале и пробилась в четвертьфинал

12.08.2021 20:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

После драматичного матча со Слоан Стивенс на старте турнира в Монреале Арина Соболенко получила в соперницы за выход в четвертьфинал малоизвестную хозяйку кортов Ребекку Марино. Но если кто-то считал, что белоруске повезло со жребием, то я придерживался иного мнения.




Да, Марино – всего лишь 220-я ракетка мира, однако именно от таких конкуренток чаще всего и нужно ожидать подвоха. В Монреале это сполна на себе испытала 26-й номер мирового рейтинга Мэдисон Киз, уступившая канадке в двух сетах. А, учитывая далеко не лучшую игру Арины в последнее время, матча 12 августа приходилось ждать с волнением.

Но в первой партии оно улетучилось. Соболенко была в высшей степени сконцентрирована, лишь однажды, в третьем гейме, позволив себе слабину. Марино получила шанс взять чужую подачу, имела четыре (!) брейк-поинта, так ни одного и не реализовав. А вот белоруска дважды овладела приемом.

Начался второй сет и вернулось то самое волнение. Канадская теннисистка, что называется, мертвой хваткой вцепилась в Соболенко и в четвертом гейме организовала очередной брейк-поинт. И вновь упустила шанс. Погоня продолжалась. В седьмом гейме землячка наконец-то заработала первый брейк-поинт во втором сете, но только с третьей попытки смогла извлечь из этого необходимые дивиденды. Впрочем, даже 4:3 и подача Соболенко не снизили градус переживаний за соотечественницу, которая ведь могла сделать сопернице подарок. Не сделала, мощно отработав концовку -- 6:1, 6:3. 
 
 
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После драматичного матча со Слоан Стивенс на старте турнира в Монреале Арина Соболенко получила в соперницы за выход в четвертьфинал малоизвестную хозяйку кортов...
 
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