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Белорусские правозащитники признали бойца Алексея Кудина политзаключенным

12.08.2021 20:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусские правозащитники признали политзаключенными бойца Алексея Кудина и жителя Гродно Андрея Соколовского, сообщает лишенный регистрации ПЦ «Весна».



Алексей — белорусский боец, пишет Zerkalo.io, которого признали виновным в сопротивлении сотруднику органов внутренних дел за акцию протеста 10 августа прошлого года в Молодечно. Ему назначили два с половиной года колонии общего режима.

Андрей Соколовский — житель Гродно, которого осудили на 3 года колонии по нескольким статьям Уголовного кодекса. По версии обвинения, Соколовский, находясь в сцепке, «оказал неповиновение сотрудникам ОМОНа и имел намерение причинить боль 11 потерпевшим силовикам».

Теперь в списке политзаключенных 631 человек.
 
Теги: Гродно
 
 
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Белорусские правозащитники признали политзаключенными бойца Алексея Кудина и жителя Гродно Андрея Соколовского, сообщает лишенный регистрации ПЦ «Весна».
 
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