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В Минске автомобиль сбил ребенка на самокате

12.08.2021 20:57 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске мальчик на самокате попал под колеса автомобиля, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
 
По предварительной информации, сегодня около 17.50 49-летняя женщина на автомобиле "Ниссан" двигалась по ул.Ольшевского со стороны ул.Жудро. При повороте налево на ул. Петра Глебки водитель совершила наезд на 5-летнего мальчика, который на самокате пересекал проезжую часть вблизи пешеходного перехода на зеленый сигнал светофора.
 
В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение.
 
На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Фрунзенского РУВД Минска, следственно-оперативная группа ГАИ ГУВД Мингорисполкома. Все обстоятельства произошедшего выясняются.
 
Госавтоинспекция напоминает, что при повороте налево или направо водитель обязан уступать дорогу пешеходам, которые переходят дорогу.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение.
 
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