Источник материала: UDF



Фото: Настасья Уткина

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Правозащитники признали политзаключенным бойца Кудина Он получил 2,5 года за сопротивление милиции.

— белорусский боец, которого признали виновным в сопротивлении сотруднику органов внутренних дел за акцию протеста 10 августа прошлого года в Молодечно. Ему назначили два с половиной года колонии общего режима.— житель Гродно, которого осудили на 3 года колонии по нескольким статьям Уголовного кодекса. По версии обвинения, Соколовский, находясь в сцепке, «оказал неповиновение сотрудникам ОМОНа и имел намерение причинить боль 11 потерпевшим силовикам».Теперь в списке политзаключенных 631 человек.