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Суд в Солигорске вынес приговор по делу о гибели животновода на МТФ

12.08.2021 21:05 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Солигорского района вынес приговор по уголовному делу о нарушении правил техники безопасности и иных правил охраны труда должностными лицами, повлекшем по неосторожности смерть человека, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Миноблсуда.

В суде рассматривалось уголовное дело по обвинению трех должностных лиц - бывшего начальника участка и управляющего в сельскохозяйственном филиале  "Марково" ОАО "Молодечненский райагросервис", а также бригадира МТФ "Кучки" этого же ОАО.

По информации пресс-службы, начальник участка и бригадир руководили процессом монтажа скребкового навозоуборочного конвейера на МТФ "Кучки", введенного в эксплуатацию в состоянии, заведомо не отвечающем требованиям по охране труда и имеющем техническую неисправность. В результате в неогражденный приямок работающего конвейера упал животновод. Под воздействием движущихся элементов транспортера мужчина получил тяжкие телесные повреждения, от которых скончался в больнице.

Что касается управляющего СХФ "Марково", до трагического случая ему  на электронную почту поступило письмо, согласно которому руководителям организаций сельского хозяйства было поручено привести оборудование по навозоудалению в соответствие с требованиями законодательства. Однако управляющий не предпринял мер к исправлению ситуации, угрожающей жизни и здоровью работающих и окружающих при продолжении его эксплуатации, а в ответном письме за своей подписью сообщил, что требования выполнены.

Судом начальник участка и бригадир признаны виновными в нарушении правил охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека. Первый приговорен к 4 годам 6 месяцам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа, вторая  - к такому же наказанию, но на срок 3 года.

Третий фигурант признан виновным в ненадлежащем исполнении должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного и небрежного отношения к службе, повлекшем по неосторожности смерть человека. Ему  назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.

Все трое лишены права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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 Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.
 
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