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Японке поменяют олимпийскую медаль после того, как ее попробовал на зуб мэр города

12.08.2021 21:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Курьезный случай произошел в Японии с Миу Гото, которая выиграла Олимпиаду в составе сборной Японии по софтболу.


 

По случаю 20-летия чемпионки Олимпиады в Токио в ее родном городе устроили праздник. Мэр городка Нагоя Такаси Кавамура во время торжественной церемонии несколько переусердствовал, пишет 1reg.by. Он снял маску, примерил на себе золотую медаль спортсменки, не удержался и попробовал «олимпийское золото на зуб», пишет издание Vice.

Все это, конечно же, в прямом эфире по местным каналам ТВ. Реакция последовала незамедлительно, и чиновника обвинили в игнорировании ограничений, связанных с Covid-19, и «отсутствии уважения».

Официальные представители НОК Японии заявили, что обменяют медаль Гото на новую.
 
 
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Курьезный случай произошел в Японии с Миу Гото, которая выиграла Олимпиаду в составе сборной Японии по софтболу.
 
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