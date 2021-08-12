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Японке поменяют олимпийскую медаль после того, как ее попробовал на зуб мэр города
Источник материала: Партизан
Курьезный случай произошел в Японии с Миу Гото, которая выиграла Олимпиаду в составе сборной Японии по софтболу.
По случаю 20-летия чемпионки Олимпиады в Токио в ее родном городе устроили праздник. Мэр городка Нагоя Такаси Кавамура во время торжественной церемонии несколько переусердствовал,
Все это, конечно же, в прямом эфире по местным каналам ТВ. Реакция последовала незамедлительно, и чиновника обвинили в игнорировании ограничений, связанных с Covid-19, и «отсутствии уважения».
Официальные представители НОК Японии заявили, что обменяют медаль Гото на новую.
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Курьезный случай произошел в Японии с Миу Гото, которая выиграла Олимпиаду в составе сборной Японии по софтболу.
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