Источник материала: UDF



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«Если партнер, находящийся не в ЕС, переводит суммы в евро, нередко транзакции не пропускают банки-корреспонденты в Евросоюзе», - пояснил изданию представитель одной из белорусских компаний.

«Как только банки-партнеры выработают регламенты взаимодействия, проблема решится. Правда, на это может уйти несколько месяцев», - добавили в пресс-службе.

«Обращайтесь в коммерческие банки», - заявили Office Life в пресс-службе Нацбанке Беларуси.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так У белорусских банков начались проблемы с платежами через SWIFT Нацбанк комментировать ситуацию отказался.