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Знаки Зодиака, которые не созданы для семьи / slovofraza.com

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Названы наихудшие жены по знаку Зодиака: с ними лучше не связываться В этом антирейтинге оказались пять знаков Зодиака.

Овны будут прекрасными мамами, но не женами. Их запала хватит не надолго, а потом они пустятся во все тяжкие. Хотя, если вы любите эмоциональные качели, то такие женщины для вас.С Тельцами очень трудно наладить контакт, так как они зациклены только на себе. Более того, они могут сбежать от вас даже в день свадьбы.Девы часто отпугивают мужчин своей самодостаточностью. Они в буквальном смысле выступают в роли тирана. Не каждый мужчина готов на такое пойти.Эти дамы часто специально провоцируют своих возлюбленных на ревность. А все потому, что им всегда не хватает внимания. Если вы готовы к тому, что в ваших отношениях всегда будет кто-то третий, тогда вперед.В тихом омуте черти водятся. Женщины-Стрельцы изначально показывают свои лучшие стороны, а потом они с удовольствием наплюют и на вас, и на ваши желания. Им никто не указ.