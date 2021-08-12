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Названы наихудшие жены по знаку Зодиака: с ними лучше не связываться

12.08.2021 21:33 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Названы наихудшие жены по знаку Зодиака: с ними лучше не связываться
Знаки Зодиака, которые не созданы для семьи / slovofraza.com
Астрологи рассказали, женщины каких знаков Зодиака не созданы для семьи. Они ценят свою свободу и неготовы променять ее на брак.

Овен


Овны будут прекрасными мамами, но не женами. Их запала хватит не надолго, а потом они пустятся во все тяжкие. Хотя, если вы любите эмоциональные качели, то такие женщины для вас.

Телец


С Тельцами очень трудно наладить контакт, так как они зациклены только на себе. Более того, они могут сбежать от вас даже в день свадьбы.

Дева


Девы часто отпугивают мужчин своей самодостаточностью. Они в буквальном смысле выступают в роли тирана. Не каждый мужчина готов на такое пойти.


Весы


Эти дамы часто специально провоцируют своих возлюбленных на ревность. А все потому, что им всегда не хватает внимания. Если вы готовы к тому, что в ваших отношениях всегда будет кто-то третий, тогда вперед.

Стрелец


В тихом омуте черти водятся. Женщины-Стрельцы изначально показывают свои лучшие стороны, а потом они с удовольствием наплюют и на вас, и на ваши желания. Им никто не указ.
 
 
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В этом антирейтинге оказались пять знаков Зодиака.
 
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