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Владимир Путин наградил белоруску Анну Пракатень орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени
Источник материала: Партизан
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о присуждении государственных наград победителям и призерам Олимпийских игр 2020 года Токио.
Бывшая белорусская гребчиха Анна Пракатень, которая в Токио выиграла серебро в одиночке за команду ОКР, награждена орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени.
Олимпийцы отмечены "за большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные на Играх XXXII Олимпиады 2020 года в городе Токио (Япония)", передает сайт Олимпийского комитета России,
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Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о присуждении государственных наград победителям и призерам Олимпийских игр 2020 года Токио.
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