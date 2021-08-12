







Бывшая белорусская гребчиха Анна Пракатень, которая в Токио выиграла серебро в одиночке за команду ОКР, награждена орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени.





пишет Прессбол. Олимпийцы отмечены "за большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные на Играх XXXII Олимпиады 2020 года в городе Токио (Япония)", передает сайт Олимпийского комитета России,Прессбол.



