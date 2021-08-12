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Владимир Путин наградил белоруску Анну Пракатень орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени

12.08.2021 21:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о присуждении государственных наград победителям и призерам Олимпийских игр 2020 года Токио.



Бывшая белорусская гребчиха Анна Пракатень, которая в Токио выиграла серебро в одиночке за команду ОКР, награждена орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени.

Олимпийцы отмечены "за большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные на Играх XXXII Олимпиады 2020 года в городе Токио (Япония)", передает сайт Олимпийского комитета России, пишет Прессбол.
 
 
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Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о присуждении государственных наград победителям и призерам Олимпийских игр 2020 года Токио.
 
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