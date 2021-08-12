Деятели белорусского театра объединились в независимую ассоциацию









пишет moyby.com. Манифестом созданного комьюнити уже поделился на своей странице в Facebook режиссер белорусско-британского проекта Hunchtheatre Владимир Щербань. На днях театральное комьюнити создало сайт, на котором опубликовало Манифест ассоциации,moyby.com. Манифестом созданного комьюнити уже поделился на своей странице в Facebook режиссер белорусско-британского проекта Hunchtheatre Владимир Щербань.









«Сегодня многие представители культуры и независимые театральные коллективы Беларуси лишены органами государственного контроля возможности работать на территории Республики Беларусь. Культурные площадки закрываются, легальные способы финансирования стремительно сокращаются, негосударственные организации ликвидируются. Представителей театрального искусства увольняют по политическим мотивам с последующим запретом на трудоустройство», — описывается плачевное положение дел в независимой театральной, и в целом, культурной сфере в Манифесте.





«Только за первое полугодие 2021 года зафиксирован 621 случай нарушения культурных прав и прав человека в отношении деятелей культуры. По состоянию на 30.06.2021 526 человек в Беларуси признаны политическими заключенными, 39 из них – это деятели культуры. 13 человек уже приговорены судом к колонии от 2 до 8 лет, 9 человек получили 1,5-3 года «химии», 2 человека – 1-2 года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение», — констатирует Belarus Theatre Comminity.





Выходом в сложившейся ситуации театральные деятели видят «поиск возможностей взаимодействия внутри сообщества и поддержки извне».





«Мы обращаемся к зарубежным коллегам и партнёрам с просьбой о содействии», — говорится в обращении.





«В преддверии нового театрального сезона-2021 представители театра Беларуси, "рассеянного" в текущей ситуации по нескольким странам, объединяют свои усилия для разработки проектов и поиска возможностей для собственного спасения и развития», — подчеркивают суть миссии Belarus Theatre Community представители независимой театральной сцены.