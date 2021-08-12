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В ГАИ Беларуси рассказали, какие новшества ждут любителей электросамокатов. Ездить на них разрешат не всем

12.08.2021 21:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Стало известно, какие изменения в ПДД собираются внести в ближайшее время.


 Изображение носит иллюстративный характер

Предлагается рассматривать лиц, передвигающихся на средствах персональной мобильности, в качестве пешеходов. Передвигаться на таких устройствах необходимо будет по велосипедной дорожке, а при ее отсутствии — по тротуару, пешеходной дорожке либо обочине, не создавая препятствия другим участникам дорожного движения.

— Для участия в дорожном движении устройства должны будут отвечать определенным требованиям — технически возможная скорость не более 25 км/ч, исправные тормозная система и рулевое управление (при наличии), наличие фары и фонаря при движении в темное время суток или в условиях недостаточной видимости, — Если средство персональной мобильности не будет отвечать указанным требованиям, его участие в дорожном движении запретят, — сообщила старший инспектор по особым поручениям главного управления ГАИ МВД Беларуси Анна Банадык. 
 
Сообщается, пишет blizko.by, что детям до 12 лет запретят ездить на гироскутерах, моноколесах и электросамокатах, кроме пешеходных зон. Пересечение проезжей части на таких устройствах должно будет осуществляться со скоростью идущего шагом пешехода, при этом такие лица должны заблаговременно перед пересечением проезжей части снизить скорость движения и выезжать на нее при условии обеспечения безопасности, пишут «Минск-Новости».

 
 



 
 
Теги: Минск
 
 
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Стало известно, какие изменения в ПДД собираются внести в ближайшее время.
 
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