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В ГАИ Беларуси рассказали, какие новшества ждут любителей электросамокатов. Ездить на них разрешат не всем
Источник материала: Партизан
Стало известно, какие изменения в ПДД собираются внести в ближайшее время.
Изображение носит иллюстративный характер
Предлагается рассматривать лиц, передвигающихся на средствах персональной мобильности, в качестве пешеходов. Передвигаться на таких устройствах необходимо будет по велосипедной дорожке, а при ее отсутствии — по тротуару, пешеходной дорожке либо обочине, не создавая препятствия другим участникам дорожного движения.
— Для участия в дорожном движении устройства должны будут отвечать определенным требованиям — технически возможная скорость не более 25 км/ч, исправные тормозная система и рулевое управление (при наличии), наличие фары и фонаря при движении в темное время суток или в условиях недостаточной видимости, — Если средство персональной мобильности не будет отвечать указанным требованиям, его участие в дорожном движении запретят, — сообщила старший инспектор по особым поручениям главного управления ГАИ МВД Беларуси Анна Банадык.
Сообщается,
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В ГАИ Беларуси рассказали, какие новшества ждут любителей электросамокатов. Ездить на них разрешат не всем
Стало известно, какие изменения в ПДД собираются внести в ближайшее время.
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