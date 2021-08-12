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В Минске иномарка сбила мужчину на переходе

12.08.2021 21:47 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске иномарка сбила мужчину на переходе, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
 
По предварительной информации, сегодня около 17.15 30-летний водитель автомобиля "Митсубиси Лансер", двигаясь по ул.Воронянского в направлении ул.Чкалова, вблизи дома №27 совершил наезд на мужчину, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП 27-летний пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в больницу для обследования.
 
На месте инцидента работали сотрудники отдела ГАИ Октябрьского РУВД Минска.
 
Госавтоинспекция напоминает, что при подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу водитель должен двигаться со скоростью, которая позволит при необходимости уступить дорогу пешеходам. Если перед пешеходным переходом остановилось (стоит) или замедлило движение транспортное средство, то водители других транспортных средств, движущихся по соседним полосам движения в попутном направлении, должны снизить скорость движения и при наличии пешеходов уступить им дорогу.
 
Пешеходы до выхода на проезжую часть должны убедиться, что все транспортные средства остановились и их пропускают.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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На месте инцидента работали сотрудники отдела ГАИ Октябрьского РУВД Минска.
 
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