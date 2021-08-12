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Самострел на миллиарды: почему Лукашенко зря угрожает Украине нефтепродуктами
Источник материала: UDF
Без топлива Украина вряд ли останется / parallel
— Если бы мы хотели вас [Украину] поставить на колени, будем откровенны, мы бы это сделали в течение суток вместе с нелюбимым вами президентом Путиным. Мы бы перестали вам поставлять горюче-смазочные материалы, и завтра на вилах бы повыносили и Зеленского, и всех остальных, — заявил он.
Что же, смелое заявление. Но кому было бы хуже в таком случае и неужели у Украины нет альтернатив?
Вопрос миллиардов для Беларуси
Украина всегда была премиальным рынком для белорусской "нефтянки". Так, в 2020-м по статье "Нефтепродукты" (данные Белстата) Беларусь продала украинским покупателям товара на 2 миллиарда долларов. По графе "прочие дистилляты" — 1,6 миллиарда.
Немало было продано и с начала 2021-го, но актуальных цифр мы не знаем: Белстат недавно "спрятал" статистику. А ведь Беларусь заметно наращивает продажи Украине того же битума — и деньги с этого имеют как Мозырский НПЗ, так и структуры Управделами Лукашенко, а также компании олигарха Николая Воробья.
Кто покупает белорусские нефтепродукты, кроме Украины? В первую очередь Великобритания, но и здесь "лавочка" из-за свежих британских санкций закрывается. По сути, это два основных рынка для Беларуси, а больше такие объёмы продавать особо и некому.
Украина "встанет на колени"?
Угрозы Лукашенко в Киеве услышали, но, кажется, не начали переживать. Вот что думает директор Консалтинговой группы А95 Сергей Куюн:
— Весьма дискуссионный вопрос, кто кого спасает: Беларусь Украину своими поставками топлива или Украина спасает Беларусь, так как является единственным ликвидным экспортным рынком?
Куюн напоминает: из-за санкций ЕС для белорусской "нефтянки" остаются три направления: внутренний рынок, страны СНГ и Украина. Первые два, по его словам, "перелиты топливом".
— Санкции могут толкнуть в Украину дополнительные объёмы продукта, в частности из Польши, а это ещё до 1 миллиона тонн. Также избыточными были и остаются объёмы бензина. Стоит ли удивляться, что белорусский лидер заявил, что вводить санкции в отношении Украины не планирует? Разумеется, иначе придётся остановить один из двух белорусских НПЗ точно.
Уверен в том, что Беларусь вряд ли пойдёт на такой шаг и экс-президент Объединения операторов рынка нефтепродуктов Украины Леонид Косянчук. Эксперт напоминает, что экспорт по этим категориям товаров — основа белорусско-украинской торговли.
— Кроме того, на сегодня в отношении к белорусскому нефтеперерабатывающему комплексу действуют международные санкции, что делает невозможным осуществление экспорта нефтепродуктов в ЕС, — высказался Косянчук и предположил, что Лукашенко вряд ли откажется от такой "валютной инъекции".
Аналогичного мнения придерживается и директор специальных проектов Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев. Он утверждает, что Беларусь тогда лишится валюты.
— А за поставленное в Россию топливо Беларусь сможет получать только рубли, что невыгодно для неё.
Есть возможность альтернативы?
Даже если появится небольшой дефицит топлива в случае отказа Беларуси от поставок, в перспективе привезти в Украину его из других источников вполне возможно.
— Украинский рынок нефтепродуктов чрезвычайно диверсифицированный по возможным источникам поступления. Так что кто больше потеряет от такого демарша — большой вопрос! И таким премиальным рынком, как Украина, сознательно никто не будет манипулировать ради сомнительных политических дивидендов, — говорит Косянчук.
И действительно, 11 августа в Украину прибыла большая делегация польской компании Orlen — правда, темы переговоров официально не озвучиваются. При желании она могла бы увеличить свои поставки в Украину.
Есть ещё азербайджанская Socar, которая может не только морем отправлять продукцию, но и поставляет украинцам российские нефтепродукты. Хотя Лукашенко и пытается угрожать в том числе Россией, вряд ли из-за "белорусского брата" та же "Роснефть" откажется от украинского рынка — тем более когда она могла бы на нём зарабатывать ещё больше.
Про возможность замены белорусского топлива другими источниками, даже без учёта вышеупомянутых, ещё в мае заявлял Сергей Куюн.
Есть ещё один нюанс: Украина понемногу восстанавливает собственную нефтепереработку. Так, на полную силу уже заработал Кременчугский НПЗ.
Мощность переработки на Мозырском НПЗ (именно с него и идут поставки в Украину) — 12 миллионов тонн в год. А Кременчуге проектная мощность — 18,6 миллиона тонн. Да, в последние годы реальные возможность на этом НПЗ упали до 4,5 млн тонн, но ситуация исправляется. С 1 августа предприятие почти вдвое увеличило объёмы.
Инвестиции планировались и в Шебелинский НПЗ, который последние месяцы также несколько увеличивает объёмы переработки.
Вряд ли собственных мощностей Украине на сегодня хватит для "закрытия" рынка, но с увеличением доли отечественной продукции и диверсификацией импорта никакие запугивания от "братской Беларуси" Киеву не будут страшны — было бы желание.
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Украинский рынок нефтепродуктов чрезвычайно диверсифицированный по возможным источникам поступления.
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