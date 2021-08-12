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Степан Латыпов: «Я кричал, задыхаясь в чёрном пакете, а они смеялись»

12.08.2021 21:57 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Степан Латыпов: «Я кричал, задыхаясь в чёрном пакете, а они смеялись»
Степан Латыпов в суде / Из архива spring96.org
12 августа в суде Советского района Минска политзаключённый Степан Латыпов выступил с сильным последним словом. Текст опубликовали правозащитники. Латыпов рассказал о своей семье, о репрессированном в 1937 году прадеде, о своём задержании в сентябре 2020-го, о том, как его избивали силовики и как он готовился к суициду.

"Включили радио на всю громкость и начали меня бить, — рассказывал Степан Латыпов. — Никогда в жизни мне не было так страшно. Люди в масках били руками, ногами, дубинками... Выкручивали руки, ноги за спиной, "ласточкой", избивали кулаками и ладонями по ушам... Били дубинкой по ягодицам, били так, чтобы синяка не оставалось... Я кричал, задыхаясь в чёрном пакете, а они смеялись". Силовики говорили Латыпову: "Не кричи, твоя Тихановская не услышит".


Полностью речь политзаключённого размещена на сайте spring96.org

Латыпова задержали в начале осени прошлого года в его дворе возле знаменитого мурала с "диджеями перемен" в Минске. Суд начался 1 июня 2021-го. В тот день политзаключённый сказал о пытках и попытался совершить суицид — воткнул в горло ручку. Его обвиняют по трём статьям Уголовного кодекса: в "организации и финансировании групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок", в "сопротивлении сотрудникам органов внутренних дел", а также в "мошенничестве, совершённом в особо крупном размере". Латыпов свою вину не признает.

Прокурор просит наказать политзаключённого 8 годами и 6 месяцами колонии в условиях усиленного режима и штрафом — 8700 рублей. Приговор огласят 16 августа.
 
Теги: Минск
 
 
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Политзаключенного задержали в начале осени прошлого года.
 
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