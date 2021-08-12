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Степан Латыпов в суде / Из архива spring96.org

"Включили радио на всю громкость и начали меня бить, — рассказывал Степан Латыпов. — Никогда в жизни мне не было так страшно. Люди в масках били руками, ногами, дубинками... Выкручивали руки, ноги за спиной, "ласточкой", избивали кулаками и ладонями по ушам... Били дубинкой по ягодицам, били так, чтобы синяка не оставалось... Я кричал, задыхаясь в чёрном пакете, а они смеялись". Силовики говорили Латыпову: "Не кричи, твоя Тихановская не услышит".

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Степан Латыпов: «Я кричал, задыхаясь в чёрном пакете, а они смеялись» Политзаключенного задержали в начале осени прошлого года.

Латыпова задержали в начале осени прошлого года в его дворе возле знаменитого мурала с "диджеями перемен" в Минске. Суд начался 1 июня 2021-го. В тот день политзаключённый сказал о пытках и попытался совершить суицид — воткнул в горло ручку. Его обвиняют по трём статьям Уголовного кодекса: в "организации и финансировании групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок", в "сопротивлении сотрудникам органов внутренних дел", а также в "мошенничестве, совершённом в особо крупном размере". Латыпов свою вину не признает.Прокурор просит наказать политзаключённого 8 годами и 6 месяцами колонии в условиях усиленного режима и штрафом — 8700 рублей. Приговор огласят 16 августа.