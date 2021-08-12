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Александр Лукьянов: «Современному активу союза молодёжи необходимо быть более настойчивым»

12.08.2021 22:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. О роли молодых людей в жизни государства 12 августа говорили на съезде БРСМ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встреча в формате открытого диалога объединила 500 делегатов со всей страны. Участники подытожили работу объединения за последние три года, избрали нового председателя союза и обсудили стратегию развития.

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Александр Лукьянов: «Современному активу союза молодёжи необходимо быть более настойчивым»

Самые главные свершения у правопреемников комсомола еще впереди. Самые успешные проекты молодежь будет продвигать и дальше уже под руководством новых лидеров молодежного локомотива. 12 августа новым председателем союза избран Александр Лукьянов. До этого он занимал должность одного из руководителей МЧС.

Александр Лукьянов: «Современному активу союза молодёжи необходимо быть более настойчивым»

Александр Лукьянов, первый секретарь ЦК ОО «БРСМ»:
Мы нужны нашим студентам и школьникам, чтобы направить их в нужный момент, чтобы дать в этом бурном мире, в информационных потоках разобраться и принять правильное решение. Помочь им сделать первый шаг в работе, в трудоустройстве, помочь им заработать копейку, ведь именно на таких молодых людях и будет строиться наше будущее, будущее нашей страны. И, конечно, мы нужны нашим дедам и прадедам, и порой даже тем, кто ушел, к сожалению, из жизни. Мы прежде всего нужны им, чтобы защитить нашу память, нашу историческую справедливость и подвиг наших предков. И, конечно, современному активу союза молодежи необходимо быть более настойчивым в демонстрировании своей позиции. Быть более мобильными в условиях меняющейся общественно-политической системы. В условиях, когда разрабатывается проект новой Конституции, конечно, молодежной организации тоже необходимо меняться и не просто быть включенным в этот процесс, а идти в авангарде, задавать темп.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. О роли молодых людей в жизни государства 12 августа говорили на съезде БРСМ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встреча в формате...
 
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