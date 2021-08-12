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Александр Лукьянов: «Современному активу союза молодёжи необходимо быть более настойчивым»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. О роли молодых людей в жизни государства 12 августа говорили на съезде БРСМ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встреча в формате открытого диалога объединила 500 делегатов со всей страны. Участники подытожили работу объединения за последние три года, избрали нового председателя союза и обсудили стратегию развития.
Самые главные свершения у правопреемников комсомола еще впереди. Самые успешные проекты молодежь будет продвигать и дальше уже под руководством новых лидеров молодежного локомотива. 12 августа новым председателем союза избран Александр Лукьянов. До этого он занимал должность одного из руководителей МЧС.
Александр Лукьянов, первый секретарь ЦК ОО «БРСМ»:
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Новости Беларуси. О роли молодых людей в жизни государства 12 августа говорили на съезде БРСМ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встреча в формате...
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