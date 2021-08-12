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«Съезд позволит полностью изменить структуру». Что говорят участники форуме БРСМ в Минске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. О роли молодых людей в жизни государства 12 августа говорили на съезде БРСМ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встреча в формате открытого диалога объединила 500 делегатов со всей страны. Участники подытожили работу объединения за последние три года, избрали нового председателя союза и обсудили стратегию развития.
Традиции комсомола – лучшее из того наследия, БРСМ не забывает. Студотрядовское движение продолжает жить и сегодня.
За спиной масса проектов. Итоги работы Белорусского союза молодежи подвели на 44-м съезде под слоганом «Единство молодежи – сила Беларуси!». Молодежная политика – важное направление в деятельности страны. Сама молодежь еще важнее. Поэтому съезд этой организации всегда – и подведение итогов, и новые шаги вперед.
Виктор Филипенко, делегат 44-го съезда БРСМ (Гомель):
Руслан Черенков, делегат 44-го съезда БРСМ (Минск):
Владислав Хомец, делегат 44-го съезда БРСМ (Горки):
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Новости Беларуси. О роли молодых людей в жизни государства 12 августа говорили на съезде БРСМ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встреча в формате...
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