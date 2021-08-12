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Брейк-данс официально вошёл в программу Олимпиады в 2024 году. Как тренируются белорусские танцоры?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Брейк-данс официально вошел в программу главных Игр четырехлетия в 2024 году, который примет Париж, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Такое решение было принято Международным олимпийским комитетом.
Анастасия Подлипская, корреспондент:
Павел Черный, или же, как его называют би-бои, Пашкер, тренирует будущих чемпионов. На Кубке мира среди юниоров его подопечный Арсений Солодкий занял первое место, Юрий Ивченко замкнул тройку сильнейших. Ребятам нет и 16, а у них уже много призовых мест благодаря упорству и четкому руководству профессионала. Павел ведет кружок в центре дополнительного образования детей и молодежи «АРТ» и разрабатывает свою программу обучения в высших учебных заведениях. Кроме этого, он единственный преподаватель в Беларуси с высшим хореографическим образованием. Поэтому у юных брейкеров много перспектив, главное – хорошо выступить в Париже на Олимпийских играх, представив сольную программу.
Павел Черный, председатель президиума Белорусской федерации брейк-данса:
В брейк-данс может податься каждый. Особых усилий не нужно: свободное время, упорство, зал и нужная одежда. Танцоры надевают кепку с защитной подушкой, свободную одежду и на ноги кроссовки с нескользящей подошвой. Тренировка один раз в неделю, но более четырех часов. Брейк-данс не для девочек, но есть и исключения. За два года тренировок Ксения Ивченко 10 раз покоряла пьедестал.
Ксения Ивченко, спортивный танцор:
Би-бои готовятся переквалифицироваться в спортсменов, пока они называют себя танцорами. Но уже в Париже на Олимпиаде брейк-данс станет самым настоящим олимпийским видом спорта.
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Новости Беларуси. Брейк-данс официально вошел в программу главных Игр четырехлетия в 2024 году, который примет Париж, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Такое решение...
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