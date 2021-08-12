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«Такие объекты за такие сроки мы не строили никогда». Какой будет самая большая в гомельском регионе школа?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Чуть больше двух недель остается до начала нового учебного года. К 1 сентября сейчас готовятся все: и родители, и учителя, и будущие первоклашки. Но, наверное, больше всех в эти дни стараются в Гомеле: здесь строители буквально за полгода возвели не только самую большую в юго-восточном регионе, но и самую долгожданную школу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
– Смотри, вот там будут малыши. А ты знаешь, в какой корпус будешь ходить?
Тысячи глаз из окрестных новостроек вот уже полгода в режиме нон-стоп наблюдают самое долгожданное реалити-шоу. На ночные работы и снующие туда-сюда грузовики ни одной жалобы. Эту школу здесь не просто ждали – о ней просили на Новый год Деда Мороза дети и мечтали вслух родители. Для понимания: только в одной двухподъездной девятиэтажке Анны Горбатенковой в этом году 40 первоклашек.
Анна Горбатенкова, жительница Гомеля:
Темп строительства удивляет даже профессионалов. Переработав типовой проект, конструкторам удалось найти оптимальные решения. При возведении школы активно использовали элементы панельного строительства. Усовершенствовали логистику, отработали новые инженерные подходы. В результате в четыре раза сократили нормативные сроки.
Станислав Сильченко, генеральный директор ОАО «Строительный трест № 14»:
Сегодня работа на объекте идет в трехсменном режиме. Одновременно на площадке находятся до тысячи специалистов. Каменщики, электрики, маляры, сборщики мебели и еще десятки специалистов строят школу мечты в одном из самых молодых районов Гомеля. Профессионалам помогают студотрядовцы. Будущие художники и архитекторы делают школьные коридоры ярче, при этом вчерашние школьники по-хорошему завидуют тем, кто придет сюда учится 1 сентября.
Ангелина Калацей, студентка Белорусского государственного университета транспорта:
Для молодого района такой объект сродни космодрому, только гораздо нужнее.
Александр Добриян, корреспондент:
Параллельно стройке формируется педагогический коллектив и ученический состав школы. От родителей уже подано 1 300 заявлений.
Жанна Жданович, заместитель начальника главного управления образования Гомельского облисполкома:
Всего же за последние два с половиной года при непосредственной поддержке Президента в Гомельской области с нуля построено шесть учреждений образования. Ключевую роль решение главы государства сыграло и в реализации этого проекта. К слову, сейчас рядом с новой школой готовится площадка под строительство детского сада.
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«Такие объекты за такие сроки мы не строили никогда». Какой будет самая большая в гомельском регионе школа?
Новости Беларуси. Чуть больше двух недель остается до начала нового учебного года. К 1 сентября сейчас готовятся все: и родители, и учителя, и будущие первоклашки....
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