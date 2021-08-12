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Арина Соболенко в 1/8-й финала турнира в Монреале обыграла канадку Ребекку Марино

12.08.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Арина Соболенко в 1/8-й финала турнира в Монреале обыграла канадку Ребекку Марино

Арина Соболенко в поединке 1/8-й финала встречалась с канадкой Ребеккой Марино.

Разница в классе была очевидной. Белоруска ровно за час разобралась с соперницей. Первый сет остался за Соболенко со счетом 6:1, а во второй партии она была сильнее – 6:3. Следующей соперницей первой ракетки Беларуси будет победительница противостояния между Викторией Азаренко и гречанкой Марией Саккари. 

Встреча закончилась со счетом 4:6, 6:3, 6:7 в пользу белоруски.

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Арина Соболенко в поединке 1/8-й финала встречалась с канадкой Ребеккой Марино. Разница в классе была очевидной. Белоруска ровно за час разобралась с соперницей....
 
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