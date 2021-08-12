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Автобус взорвался в Воронеже, есть пострадавшие

12.08.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В российском Воронеже, возле «Галереи Чижова» взорвался автобус, пострадали не менее 12 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение медиков.

Одной из женщин взрывом оторвало ноги, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы города.

Автобус полностью выгорел, работники МЧС ликвидировали возгорание.

Сообщается, что происшествие случилось около половины десятого вечера по местному времени в четверг, 12 августа, автобус взорвался на маршруте 10а. На месте работают спасатели МЧС и медики. По предварительной версии, причина произошедшего – взрыв газового оборудования.

Видео очевидца

Фото: скриншот из видео

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В российском Воронеже, возле «Галереи Чижова» взорвался автобус, пострадали не менее 12 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение медиков. Одной из...
 
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