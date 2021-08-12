|
Ученые «открыли» малую родину создателя шрифта, которым с XVIII века пользуются славяне
Источник материала: ОНТ
Еще одна точка над «і». Ученые «открыли» малую родину создателя шрифта, которым с XVIII века пользуются белорусы, русские, украинцы, сербы и другие народы.
Просветитель Илья Копиевич появился на свет в Копыле. Это глубоко символично. Тысячелетний город на юго-западе Минщины в сентябре станет столицей Дня белорусской письменности.
Статью в «Википедии» может написать каждый, архивисты, если нужно, исправят место рождения. От этих глаз не спрячется ни одна буква. Теперь уже точно не в Ляховичах впервые сказал «А» будущий автор азбуки, которую в России называли «белорусской».
11 раз с 1668 года Копиевича видели на малой Родине. А когда переехал в Амстердам, сошелся с Петром І. Он и заказал одному из последователей Скорины кириллический шрифт, удобный всем. 32 буквы думали «прописать» в Копыле.
Земляков обозначат QR-кодами на буквах. К примеру, «Х» – Хведарович. Поэт, прозаик, переводчик из легендарных «молодняковцев». Под литерой «К» будет Клейнборт. Особняк публициста, который «раскрыл» миру Есенина, реконструируют.
Там служил Жилунович. У бывшей кожевенной мастерской, ныне музея, появится памятник «гарбару» с чертами поэта Гартного. Здесь, в бывшем Народном доме, читал свои «песни» Купала. Ко Дню белорусской письменности в Копыле расставят точки над «і» – если не все, то многие.
В центре города стены украсили муралами – это портреты местных. Русак, Адамович – классики белорусской литературы, которых знает каждый. Вообще, родом отсюда более 70 литераторов. Так что не только название, но и облик Копыля должен быть с заглавной буквы.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Еще одна точка над «і». Ученые «открыли» малую родину создателя шрифта, которым с XVIII века пользуются белорусы, русские, украинцы, сербы и другие народы. ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)