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Ученые «открыли» малую родину создателя шрифта, которым с XVIII века пользуются славяне

12.08.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ученые «открыли» малую родину создателя шрифта, которым с XVIII века пользуются славяне

Еще одна точка над «і». Ученые «открыли» малую родину создателя шрифта, которым с XVIII века пользуются белорусы, русские, украинцы, сербы и другие народы. 

Просветитель Илья Копиевич появился на свет в Копыле. Это глубоко символично. Тысячелетний город на юго-западе Минщины в сентябре станет столицей Дня белорусской письменности. 

Статью в «Википедии» может написать каждый, архивисты, если нужно, исправят место рождения. От этих глаз не спрячется ни одна буква. Теперь уже точно не в Ляховичах впервые сказал «А» будущий автор азбуки, которую в России называли «белорусской». 

Людмила Иванова, ведущий палеограф Национального исторического архива Беларуси: «У Літоўскім дзяржаўным гістарычным архіве ў Вільна шмат есць метрычных кніг з кальвінскіх абшчын розных мястэчак: Капыль, Копысь, Койданава, Слуцк. Гэта дакументы другой паловы XVII стагоддзя. Пачалі глядзець, знайшлі Ілью Капіевіча, які прынімаў прычасце ў Капыльскім зборы. І сам ен вяртаўся ў Капыль часта». 

11 раз с 1668 года Копиевича видели на малой Родине. А когда переехал в Амстердам, сошелся с Петром І. Он и заказал одному из последователей Скорины кириллический шрифт, удобный всем. 32 буквы думали «прописать» в Копыле. 

Сергей Пилищик, председатель Копыльского райисполкома: «Сегодня начинается монтаж экспозиции, которая будет украшением «Алеі пісьменнікаў». 17 монументальных фигур в современных полистирольных материалах. «Литературная улочка» уроженцев нашей Копыльщины «путеводитель» по тем местам, где они творили».

Земляков обозначат QR-кодами на буквах. К примеру, «Х» Хведарович. Поэт, прозаик, переводчик из легендарных «молодняковцев». Под литерой «К» будет Клейнборт. Особняк публициста, который «раскрыл» миру Есенина, реконструируют.       

Там служил Жилунович. У бывшей кожевенной мастерской, ныне музея, появится памятник «гарбару» с чертами поэта Гартного. Здесь, в бывшем Народном доме, читал свои «песни» Купала. Ко Дню белорусской письменности в Копыле расставят точки над «і» если не все, то многие. 

В центре города стены украсили муралами это портреты местных. Русак, Адамович классики белорусской литературы, которых знает каждый. Вообще, родом отсюда более 70 литераторов. Так что не только название, но и облик Копыля должен быть с заглавной буквы.       

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Еще одна точка над «і». Ученые «открыли» малую родину создателя шрифта, которым с XVIII века пользуются белорусы, русские, украинцы, сербы и другие народы. ...
 
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